A megyei öntözésfejlesztési kihívások egyeztetése érdekében hívta szakmai műhelymunkára megyénk politikai vezetőit, döntéshozóit, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárgazdasági Kamara és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivízig) vezetőit, a vízgazdálkodási szakembereket és a gazdatársadalom képviselőit Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke kedden a karcagi városházára.

– A Kárpát-medencében, benne szűkebb hazánkban, megyében a klímaváltozás káros hatásai által okozott kihívásokra kizárólag komplex megoldásokkal lehet válaszolni. A térségi közös munka alapját az Öntözésfejlesztési Stratégia térségi elemeinek megvalósítása jelenti.

A megyei önkormányzat elkötelezett abban, hogy együttműködésben a vízügyi ágazat és a gazdálkodók képviselőivel megalkossuk és életben tartsuk ezt a stratégiát

– hangsúlyozta Hubai Imre.

Hogy megyénkben mekkora területet sikerült öntözhetővé tenni, és mennyire lenne igény, arról már Lovas Attila, a Kötivízig igazgatója számolt be.

– Tizenkétezer hektárt sikerült öntözhetővé tenni az elmúlt években, így összességében a kétszáztízezer hektárt is elértük a működési területünkön.

Ennek sajnos csak viszonylag kis százalékát öntözik ténylegesen, nagyjából negyven-negyvenkétezer hektárt.

– Az elmúlt négy évben körülbelül tíz százalékkal emelkedett az öntözött területek nagysága, és az idei év aszályos időszaka a rendkívüli öntözési igények növekedésével is együtt járt. Ez is nagyjából tíz százalékos nagyságrendet tett ki – mondta a szakember, aki szólt arról is, hogy az idei aszályos év egyértelműen megmutatta, hogy ahol nem volt lehetőség öntözésre, ott drasztikusan visszaestek a termésátlagok.