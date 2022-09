A Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódva a Petőfi 200 Emlékév tematikájába illeszkedő közösségi programokat indított útjára a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság. Elsőként a nagyváradi Tibor Ernő Galéria (TEG) tagságának Petőfi 200 című csoportos kiállítását mutatták be szeptember 17-én a Szent Erzsébet Közösségi Házban, Jászfényszarun. Kovács Béláné Pető Magdolna, a népfőiskolai társaság elnöke köszöntőjében elmondta, hogy több mint két évtizede alakítottak ki civil, kulturális kapcsolatot a nagyváradi közösségekkel, köztük a Tibor Ernő Galériával is, melynek alkotói újra Jászfényszarun mutatkozhatnak be.

Örömteli, hogy a Petőfi 200 Emlékév helyi programjait a nagyváradi művészek kiállítása nyithatja meg. Bízom benne, hogy az emlékév még jobban ráirányítja a figyelmet Petőfi Sándor költészetére, a kortárs költők munkásságára és erősíti magyarságunkat is

– ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a tárlatot Bordásné Kovács Katalin, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója. A Petőfi 200 című kiállítás anyagát Csathó Töhötöm Csongor Károly, a TEG művészeti vezetője mutatta be a közönségnek. Elmondta, hogy az alkotóközösség egyik tagja hívta fel a figyelmüket a Petőfi emlékévre, mely a galéria tematikus vándorkiállításának ihletforrása lett.

– Az alkotási folyamat előtt Petőfi Sándor több versét újra olvastuk, majd megpróbáltuk a művek értékeit, üzeneteit képi ábrázolásban visszaadni. A tárlaton különböző technikával készült képek láthatóak, vannak köztük olajfestmények, akvarell- és akrilképek is – részletezte.

A rendezvényen Dr. Farkas Kristóf Vince történész Jászfényszaru kulturális örökségének rejtelmeibe avatta be a jelenlévőket. Előadásában feltárult a római katolikus templom megdőlt keresztjének levételekor előkerült időkapszula titka.