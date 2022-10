Az eszközöket a múlt héten már felállították, mint Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester elárulta, ki is próbálta őket. A játékok alatti talapzat elkészítése viszont még hátra van.

Amikor a közelmúltban a nagy játszóteret újabb, azóta igencsak népszerűnek bizonyult játékokkal bővítették, több felnőtt korú lakos is jelezte igényét olyan eszközökre, melyeken az idősebb korosztály is edzhet, szórakozhat, nem csak a gyerekek. A faluban ugyanis sportpálya sincs.

A művelődési ház mögötti területet kiszemelve e célra, az önkormányzat ezért pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Programban közterületi játszóterek fejlesztésére. Az elnyert több mint ötmillió forint támogatásnak köszönhetően most megvalósulhat ez az elképzelés is.

A polgármester elmondta, ezt követően a területen gondolkodnak még egy strandröplabda pálya kialakításában is, ahol egyéb labdajátékokat is lehet űzni, így sikerülne minden felmerült sportolási igénynek eleget tenni.