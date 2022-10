A Tiszaszentimrei Református Egyházközség és a Tisza-tavi Keresztyén Polgári Kör több csomag élelmiszer-adományt osztott ki a településeken, tájékoztatta hírportálunkat Koczúrné Tóth Ibolya, Tiszaszentimre polgármestere.

A napokban Tiszaszentimre és Újszentgyörgy valamennyi intézményében (szociális ágazat, egészségügy, oktatás-nevelés, közigazgatás, településellátás, szolgáltatás) dolgozók, valamint az itt közfoglalkoztatottak részesültek adományban. A kezdeményezés közel kétszáz család számára jelentett segítséget.

Továbbá ezen a héten az idősek világnapja alkalmából azok a háztartások is támogatásban részesülnek, ahol az egyik családtag már betöltötte a hatvanötödik életévét. Ezt az nagylelkű adományt a Szociális Bizottság a szep­tember 23-án hozott döntésével még egy önkormányzati élelmiszercsomaggal is kiegészítette. Így a települések legidősebb lakóit az önkormányzat és a Tiszaszentimrei Református Egyházközség közösen támogatja. Ebben a karitatív akcióban is több száz család volt érintett.