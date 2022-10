Átfogó környezetvédelmi programot hirdetett a megyeszékhely szemétszállításáért és hulladékgazdálkodásáért is felelős cége, az NHSZ. A Green Szolnok by NHSZ már jóval több mint ötlet, a társaság ugyanis bevonta projektjébe a természetvédelemmel foglalkozó helyi, civil szervezeteket. A közös munka rendkívül eredményes, melyet jól példáz a frissen felújított, immáron fecskebarát Laki Kálmán híd, a madarak életét megóvó új buszmegállók vagy éppen a tavasszal már zöldellő közösségi kertek is.

Ezen a héten Lits Lászlóval, az NHSZ Szolnok ügyvezető igazgatójával beszélgetett Molnár Róbert újságíró a Szoljon.hu podcast legújabb adásában, melyet Spotify és YouTube csatornánkon is meghallgathattok.