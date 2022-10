A kisebb-nagyobb hazai, illetve nemzetközi rendezvényeken valójában presztízs önkéntesként ott lenni. Megéri, már csak azért is, mert egy ilyen munka az önéletrajzban is jól mutat, számos munkáltató figyelembe veszi, és a kiválasztási szempont is lehet egy leendő munkatárs felvételénél. Ez ugyanis arról árulkodik, hogy a munkavállaló hajlandó és képes-e plusz feladatokat vállalni.

Az önkéntességről a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat, mint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (CKSZK) cím birtokosa csütörtökön és pénteken tartott tájékoztató rendezvényt a Baross úti Civil Központban.

A programon dr. Molnár Beáta, a Contact Mksz elnöke, a CKSZK vezetője arról beszélt, hogy koronavírus elleni védekezésben és azt követően is különösen nagy szükség van az önkéntes segítők munkájára. A KSH 2019-es munkaerő-felmérés adataira hivatkozva elmondta, a megkérdezettek kilencvenöt százalékának fontos a másokon való segítés, nyolcvannégy százalékuk nagyra értékeli az ilyen tevékenységet, nyolcvannégy százaléknak hite, meggyőződése szerint ez kötelessége. Összesen kétmillió-négyszázezren végeztek önkéntes munkát hazánkban.

A rendezvény másik kiemelkedő témája az adományszerzési technikák és módok voltak. Sok olyan embertársunknak van szüksége segítségre, de nem ismerjük őket és problémáikat. Vannak azonban civil szervezetek, melyek kapcsolatban állnak velük és ismerik helyzetüket. és azért dolgoznak, hogy szakmailag megalapozottan, szervezetten nyújtsanak megoldást bizonyos társadalmi problémákra.

Az előadó hangsúlyozta, mi magunk is tudunk segíteni adományokkal, ez lehet bármilyen formában adott támogatás, azaz pénz, tárgy vagy szolgáltatás, illetve ehhez kapcsolódóan az önkéntes munka is. Sőt, az adományozás egy speciális formáját jelenti a személyi jövedelemadó 1+1 százalékának felajánlása is. Mielőtt bárki megkeres egy civil szervezetet, vagy reagál a kérésére, ajánlott tájékozódni, hogy pontosan mire is van szüksége.