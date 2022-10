Sárközi Péter a biokultúra atyja. Ez a szemlélet, a biogazdálkodás számomra is egyértelmű. Tanyán nőttem fel, és már egészen kisgyerekként is a valódi, tehát az életszerű, régi, hagyományos, a szüleinktől is örökölt dolgokat kerestem a természetben

– idézi vissza Hubai Imre Csabáné.

– Nagymamámtól, szüleimtől sokat hallottam arról, hogy mit hogyan nem szabad enni, mit hogyan szabad elkészíteni. Sok gyógyteát ittunk, végig az egészséges életmód felé húzott a család – csak akkor még nem tudtuk, hogy ez a biogazdálkodás. Növényvédő mérnök, növényorvos vagyok, tanultam mindenféle élettani, biokémiai, biológiai ismereteket. Tisztában vagyok a vegyszerekkel is, ezért tudom elbírálni, melyik jó a növényeknek, és melyik nem – tette hozzá a szakember.

Hubai Imre Csabáné úgy véli, a mai fiataloknak is időt kell szánni arra, hogy mindent megfigyeljenek, elolvassanak a témával kapcsolatban.

– Mert amit eszel, azzá leszel! Ha olyat eszünk és olyan hatások érnek, melyek károsak, akkor bizony a szervezetünk is károsodik. Ezért is szeretném a hitvallásomat átadni gyermekeimnek, unokáimnak, hogy ők is vigyázzanak az egészségükre. Például a piacon a kistermelőktől szeretem vásárolni a zöldségeket, gyümölcsöket, mert náluk azok az igazi régi jó ízek jönnek vissza, melyeket gyerekkoromban éreztem – hangsúlyozza Hubai Imre Csabáné, aki nagyon büszke a most kapott díjára.

– Köszönettel tartozom mindenkinek, hogy értékelték a munkámat. Ez nekem természetes volt, így nagyon meglepődtem, hogy idén én kaptam ezt a díjat... Nagyra becsülöm Sárközi Pétert, az ő nyomdokait követjük. Nálunk a termőföldtől az asztalig nyomon követhető egy-egy élelmiszer. Mi 1989-ben kezdtük a természeti gazdálkodást, akkor léptünk be a Biokultúra Egyesületbe. Sok barátunk, ismerősünk, gazdatársunk van Karcagon és a környéken. Rendezvényeket, országos bionapokat tartottunk Karcagon és Berekfürdőben, ezekre a rendezvényekre sokan ellátogattak. Így próbáltuk népszerűsíteni a biotermékek fogyasztását – meséli tovább a biogazdálkodó.

Aztán megépítették a bio­éttermüket.

Megmondom őszintén, tettük ezt azért is, hogy mi magunk is jó minőségű élelmiszereket fogyasszunk, nagy a családunk, és szerencsére sokan mások is vannak, akik úgy szeretnének táplálkozni, hogy ellenőrzött termékeket fogyasztanak.

– Ma már magunk dolgozzuk fel, amit tudunk. A szántóföldi növénytermesztésen és állattenyésztésen kívül kertészettel is foglalkozunk, zöldségféléket termelünk, leginkább saját célra, de Budapestre is – sorolja Hubai Imre Csabáné, akinek tizenegy unokája és két dédunokája van.

– Nagyon szeretem őket. Ahogyan három gyermekünk, ők is ott nőnek fel köztünk, Berekfürdőben, ahol közel tizenkét hektárnyi területen gazdálkodunk. Ezt az unokáink is belakják, járják a határt, a fóliákat, mindenben benne vannak. Büszkén mondhatom, eddig szinte mindegyikük ott van körülöttünk a gazdaságban. Tíz éve a biodinamikus gazdálkodásba is belefogtunk, szeretném, ha az unokák és a dédunokák is ebbe nőnének bele, mert úgy gondolom – ahogyan édesapám is mondta annak idején –, enni mindig kell, és ha már eszünk, együnk jót, ha megtehetjük, akkor termeljük meg magunknak, mert az a legjobb. Mi is erre törekszünk – szögezi le végezetül a díjazott.