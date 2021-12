– Ma már tizenegy unokánk közül is többen – saját elhatározásukból – az agrárvonalon tanultak tovább, többen már velünk dolgoznak. Remélhetően az egy szem dédunokánk is követi a többieket ezen a vonalon tizenöt-húsz év múlva – mondta Hubai Imre Csabáné, aki szerint fontos, hogy családjuk nemcsak hirdeti termékeivel az egészséges életmódot, hanem maguk is tudatosan, egészségesen élnek.

Hubai Imre Csabáné a nemrég megkapott miniszteri elismeréssel

Fotó: Daróczi Erzsébet