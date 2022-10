Egykor rossz ómennek vélték, ma már inkább tudományos érdekesség a napfogyatkozás. A különleges égi jelenség néhány nap múlva Magyarországon is láthatóvá válik. Hogy pontosan mikor és mivel figyelhetjük meg a most részlegesen fogyatkozó égitestet? Kiderül legújabb podcastünkből, melyben a csillagászat és az űrkutatás egyéb aktualitásai is terítékre kerülnek! A vörös bolygó meghódításával kapcsolatban például a megkérdezett szakember arról beszél hírportálunknak, hogy „még úgy is vannak jelentkezők a Mars expedícióra, ha nincs visszaút, és ott kell leélniük az életüket”.

Ujlaki Csaba csillagásszal Molnár-Révész Erika újságíró beszélget – a Szoljon.hu podcast legújabb adása alább, egyetlen kattintással indul, de meghallgató Spotify csatornánkon is!