Kiürítették a kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár emeletét, csak a kölcsönözhető könyvek maradtak a felső szinten. Az intézmény így spórol az energiaköltséggel, a kétszintes épületet ugyanis gázzal fűtik.

– Az adminisztráció, és a szolgáltatás leköltözött a földszinti irodákba, melyeket hősugárzóval fűtünk. A nagyterem gázfűtése megmaradt. A felső szinten, ahol a könyvek találhatóak, temperáló fűtést végzünk, vagyis egy állandó, körülbelül nyolc fokos alaphőmérsékleten tartjuk, ide a kollégák felkísérik azt, aki válogatni szeretne, de előzetes bejelentés után is összeállítjuk számára a kért könyvcsomagot. Emellett a földszinten továbbra is elérhetőek a másfajta könyvtári szolgáltatások, mint a fénymásolás, nyomtatás, illetve elektronikus ügyintézésben, önéletrajz írásban is segítünk – tájékoztatott Németh Lajos, a művelődési ház igazgatója.

Hozzátette, igény szerint a nagyteremben rendezvényeket is tartanak, és működnek a különböző csoportos foglalkozások, emellett egy egyszemélyes színházi előadásra is sor kerül itt a közeljövőben.