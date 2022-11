Dr. Gergely Mihályné dr. Adorján Ildikó a városi karitatív tevékenységek kiemelkedő alakja, a helyi civil érdekképviselet jeles személyisége volt. A nevét viselő elismerést minden évben azok a szociális szférában dolgozó szolnoki szakemberek kapják, akik kimagasló minőségben, nagyfokú empátiával végzik munkájukat.

–Az ilyen emberek mint ahogy ő is, és akik itt ülnek, megmutatja azt,hogy igenis van bennünk lélek és tenni akarás ahhoz, hogy gondoskodjunk azokról, akiknek az élete megköveteli, igényli ezt. Ebben a városban és kistérségben számos olyan program működik, ahol ezekkel az emberekkel foglalkoznak – mondta köszöntőbeszédében Szalay Ferenc polgármester. Az eseményen részt vett Fülöp Attila, gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár is, aki szerint két szempontból is fontos a szociális munka napjának megünneplése.

– Mindaz, aki ezen a területen dolgozik, aki ezt választja hivatásának, nem magáért, és nem a szakmájáért dolgozik, hanem a faluért, a községért, a városért, a nemzetért dolgozik, mindannyiunk biztonságáért, családjaink biztonságáért. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenete a mai napnak, hogy ennek az igazán közösségi munkának a velejét megláthassuk, meghallhassuk, hogy mennyire fontos az ezen a területen dolgozó mintegy százezer ember munkája. A másik, amire alkalmat nyújt ez a mai nap, hogy egyáltalán beszéljünk erről a területről – fogalmazott az államtitkár.

Mint azt Fülöp Attila a szociális törvény legutóbbi módosításával kapcsolatban elmondta, a szociális területen mindenki munkájára szükség van. Az egyénére, az önkormányzatéra, az egyházi és civil szervezetekére valamint az államéra is. De, mint mondta, az egyénen is csak akkor lehet segíteni, ha azt ő, maga is akarja. Az államtitkár hangsúlyozta, míg 2010-ben szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti kiadásokra összesen 325 milliárd forintot fordított az állam, az ideiben költségvetésben 1140 milliárdot, a következő éviben pedig 1300 milliárd forintot irányoztak elő, ami négyszerese a tizenkét évvel korábbinak. Vagyis, az állam nem vonul ki a szociális ellátás területéről, hanem többet költ rá.

A beszédek után átadták a díjakat, melyben idén Dabisné Zsoldos Mónika, a Humán Szolgáltató Központ Hajléktalan-segítő Szolgálatának vezetője, valamint a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatot önkéntes alapon működtető Bizalom Mentálhigiénés Egyesület részesült.