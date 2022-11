A 2004-ben megalapított Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása jelenleg már 18, Szolnok környéki településen lát el szociális és gyermekjóléti feladatokat. Jelenleg közel 600 dolgozó végzi kistérségi szinten az ellátás biztosítását, mintegy 10 ezer ember számára. Tíz évvel a megalakulás után döntött úgy a társulás tanácsa, hogy minden évben megrendezi a kistérség napját.

A szociális és gyermekjóléti intézményeiben kiemelkedő munkát végzők elismerése céljából pedig Pro Caritate-díjat alapított, melyet a szociális munka napja alkalmából ad át.

Erre idén szerdán került sor a városháza dísztermében.

– A szociális munka napján a Pro Caritate-díjjal egy nagyon fontos tevékenységet jutalmazunk. Azokat az embereket, akiknek a lelkében ott van az, hogy figyelnek a másikra, és segítenek annak, aki nem tud magán, vagy éppen olyan ellátásra szorul, melyet csak önök tudnak megadni – köszöntötte a megjelenteket Szalay Ferenc polgármester, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása tanácsának elnöke, aki a szociális szférában dolgozók béréről is szót ejtett.

– Nyilván lehetne sokkal magasabb. Egészen biztos, hogy az munka amit elvégeznek, jóval több jövedelmet kell hogy jelentsen a későbbiekben, mint most. Azt gondolom, hogy az a bérnövekedés, ami az elmúlt időszakban bekövetkezett, jelzi, hogy a kormányzat a szociális szférában dolgozókról hasonlóképpen gondolkodik, mint a más szegmensben munkát vállalókról, például a pedagógusokról, akiknek a béremelése is megtörténik, nem is olyan hosszú határidőn belül – mondta Szalay Ferenc.

Hozzátette, a társulás országosan is példaértékű munkát végez, különlegessége az is, hogy bár a törvény már nem kötelezi erre, továbbra is kistérségi szinten működik.

A köszöntő beszéd után átadták az idei elismeréseket. A kistérségben végzett több éves áldozatkész szociális, és karitatív tevékenységért az intézményvezetők és a Területi Szociális Bizottságok javaslatára négy munkatárs részesült oklevélben és jutalomban.

Kovács Márta, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központjának esetmenedzsere, Banga Edith Klára, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központ gondozónője, Pomázi Károlyné, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ szociális asszisztense, valamint Szabó Antalné, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény főzőkonyha vezetője.

A társulás minden évben Pro Caritate-díjjal ismeri el azok munkáját, akik szakterületükön kiemelkedő tevékenységet nyújtanak, nyújtottak. A díjban idén a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központjának családsegítő munkatársa, Balogné Szabó Irén részesült.

A méltatás szerint a szakember 1980-ban, tanulmányai befejezése után a helyi bölcsődében helyezkedett el gondozónőként, később bölcsődevezetői helyettesként. Munkáját magas színvonalon, a gyerekek iránti odaadással végezte.

1990- ben azonban a településen megszűnt a bölcsőde, így a szülési szabadságról visszatérve már az idősek otthonában folytatta munkáját. Fordulópont volt ez az életében, hiszen egyik napról a másikra teljesen eltérő generációval kellett foglalkoznia.

Mindezen kihívások ellenére feladatát kitartással, lelkesedéssel látta el. Az otthon lakói mindig bizalommal fordultak hozzá, jó kapcsolatot ápolt a hozzátartozókkal is. Folyamatosan szem előtt tartotta, hogy a lakók valóban otthonuknak tekintsék az intézményt. Szeretettel, türelemmel fordult az idősek felé, fontos volt számára, hogy mindenki jól érezze magát a „második otthonában”.