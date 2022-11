Adományokat is osztanak

– Kéthetente húsz-huszonkét tagunknak élelmiszer-adományt is osztunk, mert a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mozgássérült Egyesület szerződésben áll két multi céggel, akik mindennap adományt mentenek. Ebből kapunk mi is pékárut, zöldséget, amiért Kuncsorbára megyünk. Remélem, jövőre is aktív lesz a csoportunk, hiszen rendezvényeinket már tervezzük – tekintett előre az egyesület vezetője.