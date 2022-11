Elérhetetlenné, és az üzemeltető által kezelhetetlenné vált a Szolnok Televízió Facebook-oldala – jelentette be saját közösségi oldalán Pető Dávid vezérigazgató. A leállás egy péntek hajnali jogosulatlan behatolás, feltörés miatt következett be. Már dolgoznak a probléma elhárításán, felvették a kapcsolatot a közösségi médiával. A hiba nem érinti a Szolnok Televízió weboldalát, amely továbbra is elérhető, olvasható a vezérigazgató szombat délutáni bejegyzésben.