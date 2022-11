Az elmúlt években jelentős támogatásokból fejlődhettek a települések, többek között turisztikai fejlesztésekre is jelentős forrás jutott. A négy település együttműködésében életre hívott Tiszakanyar projekt pályázati pénzből valósulhatott meg. A konzorciumvezető Rákóczifalva, valamint Tiszavárkony, Rákócziújfalu és Vezseny még 2017-ben nyert el 250 millió forint vissza nem térítendő támogatást elképzelései megvalósítására, majd forrásemelést követően a projekt teljes összköltsége 272 millió forintra növekedett.

A projekt fő célja volt a térségben már működő, különböző helyszíneken létesült kulturális terek, kapcsolódó helyszínek turisztikai vonzerejének növelése, a látnivalókat egy közös túraútvonalra felfűzve.

Annak első állomása Rákóczifalva. Itt a projekt során a Macimúzeumot bővítették, fejlesztették a fűtési rendszert, új kiállítóteret és vendégváró fedett teraszt létesítettek, valamint egy helytörténeti múzeumot is kialakítottak. A település határában a Tisza partján vezető tanösvényt is felújították.

A második túraállomás Rákócziújfalu, ahol a természetvédelmi oltalom alatt álló védett kunhalom környékét újították fel, átépítették a település kulturális emlékműveit, továbbá egy új közösségi teret alakítottak ki kiülőkkel, a kemencével, itt a helyiek és a turisták is eltölthetik szabadidejüket. Megújult a játszótér is, a biciklis turistáknak pedig egy kerékpáros-pihenőt létesítettek.

Vezsenynél éles kanyart ír le a Tisza, itt az úgynevezett Patkóban egy kilátó épült. A túraútvonalon az utolsó állomás Tisza­várkony, ahol a Tisza-parton, a mentetlen részen hangulatos sétányt építettek ki, valamint megújult a közösségi programoknak szintén helyet adó főtér.

– Sikeres volt a projekt – nyilatkozta dr. Túróczi Imre, Rákóczifalva polgármestere. – A Macimúzeum a település legnagyobb vonzereje, de a tanösvényt is rengetegen látogatják, nyáron a Tisza mentén legeltetett bivalycsorda is népszerű látványosságnak számít.

– Most, hogy megújult a Macimúzeum, immár 21. századi körülmények között tudjuk fogadni a látogatókat – emelte ki Papi Bernadett, aki amellett, hogy a múzeum tárlatvezetője, a projekt kiemelt munkatára is.

– Az épület többfunkciósra bővült, van már büfé is, ami ugyan még nem üzemel. Az udvaron felállított színpad pedig lehetővé teszi, hogy itt is rendezzünk önálló esteket, kisebb koncerteket. A tanösvény népszerűsége megugrott, a felújított kilátóval együtt, bár eddig is látogatott volt. Az elején kiépült egy parkoló is.

Papi Bernadett elmondta, a többi település eredményeit is nyomon követik, bár ott nincsenek ilyen szintű turisztikai attrakciók, így érdemi idegenforgalom sem, a felújított helyszínek látogatottsága viszont emelkedett. Vezsenyben a kilátót például – a polgármester elmondása alapján – vadászok látogatják.

Hegedűs István, Tiszavárkony polgármestere is sikeresnek találja a projektet.

– A Tisza-parti sétány kiépítésével a helyiek kulturált körülmények között sétálhatnak a természetben, ez a kövezett út a szabadstrandunk mellett vezet, így akár a nyáron máshonnan érkező fürdőzőknek is vonzó lehet. A főtér fejlesztése pedig eleve sokat javított a település arculatán. A Tisza-parton az utóbbi időben nagyon sok programot sikerült tartani, a strandnál kialakítottunk egy színpadot is, így zenei programoknak, előadásoknak is megfelelő a terület, amiből volt is bőven idén – fejtette ki a polgármester.

– Sikeresnek érzem a projektet, már csak településképi szempontból is. Persze a turisztika terén vannak még hiányosságaink, de elképzeléseink is, többek között a fokozatosan újjáépülő Tiszavárkonyi Alkotóházzal kapcsolatban, de az Endre király emlékművet is jobban be lehetne vonni a programokba. A Kötivízig dolgozik a magaspart megerősítésén, ha elkészül, ott is végig lehet majd menni, egészen a sétányig. A magaspart pedig szintén látványosság lehet – tette hozzá a településvezető.



A beruházás tervezésekor is együttműködtek a felek A Tiszakanyar projektnek köszönhetően készült el a Kemencésház Rákócziújfaluban, ami azóta igazi közösségi térként a rendezvények helyszínét biztosítja. – A beruházás tervezésénél együtt dolgoztunk a többi településsel. Figyeltük, hol mit és miért valósítanak meg, ehhez tettük hozzá mi is a saját építő­kockánkat, hogy turisztikai szempontból kerek egész legyen a projekt – fejtette ki Varga József, Rákócziújfalu polgármestere.

Kerékpáros-pihenőt alakítottak ki és a kunhalom környéke is megszépült. – Két, történelmünket meghatározó személyt ábrázoló szobor kapott helyet a dombnál. A következő évekre is megvan a terv, hogy kiket szeretnénk kifaragtatni. Ezt a teret leginkább a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvényekkel sikerült bevonni a falu közösségi életének vérkeringésébe – fogalmazott. Hozzátette: a projekt részeként kopjafát állítottak, utcabútorokat helyeztek ki és fákat is ültettek.