– Munkatársaim mindennapi munkáját az ellátottak iránti odafigyelés, türelem, tisztelet és segítőkészség jellemzi. Mindent megtesznek azért, hogy az otthon lakói jól érezzék magukat, és boldog időskort töltsenek el nálunk – szögezte le Szűcs Zsuzsanna, akinek kollégái a karácsonyhoz közeledve díszbe öltöztetik a közösségi tereket.

Asztalos Eszter szociális munkatárs 2018 szeptembere óta dolgozik az otthonban.

– Nagyon szeretek itt dolgozni, elfogadtak az idősek, és úgy érzem, ki tudok teljesedni ebben a munkában. A járványhelyzetet nehezen éltük meg mi és a lakók is, de a hozzátartozóknak látogatószobát alakítottunk ki, illetve a közösségi oldalon biztosítottuk a kapcsolatot. Édesanyám nagymamámat évekig ápolta, az itt szerzett tapasztalataimmal neki is tudtam segíteni – magyarázta Asztalos Eszter.

Nász Miklósné részlegvezető ápoló ’89 óta a csapat tagja.

– Fiatalon kerültem ide, és nem terveztem hosszabb távra, de annyira megszerettem az időseket és a kollektívát, hogy itt ragadtam. Előtte kórházban dolgoztam, ott sikerélményt jelentett, amikor a beteg gyógyultan tért haza, itt viszont az elmúlás a munkánk folyamatos velejárója. Bár sok idősnek mi jelentjük a családot, van, aki bezárkózik, és nagyon nehezen nyit irányunkba, így a mi munkánk a nagyfokú türelemre és empátiára épül, ami által kivívhatjuk az elfogadásukat. Úgy érzem, a városi díj elismerés az utóbbi évekért is. Munkám során a koronavírus-járvány állított az eddigi legnehezebb kihívás elé, de szerető családom biztos pontot jelentett ebben az időszakban is – nyilatkozta Nász Miklósné.

Kormány Ágnes főnővér három éve csatlakozott a kollektívához, akkor jött haza gyermekeivel a szülővárosába.

– Már nem élnek sem a szüleim sem a nagyszüleim, úgyhogy nekem a gondozottjaink valahol az anyukám, apukám, nagymamám, nagypapám. Belőlük merítek erőt, bármilyen nehézséggel is kelljen megbirkóznom – mesélte Kormány Ágnes.

Dr. Kórizsné Kovács Olga szociális munkatárs már vágja a centit, hamarosan nyugdíjba megy.

– Én is ’89-ben jöttem ide, előtte kórházban dolgoztam. Akkoriban nem sok fiatal vett körül, de az idősebb kolléganőkkel remekül kijöttem, akkor is jó volt a csapatszellem, összetartottunk, a nehéz körülmények között így tudtunk eredményesen dolgozni. Ez most is így van, de közben sok minden modernizálódott, és több a fiatal kolléga, akikkel kiválóan tudunk együttműködni. Hamarosan nyugdíjba megyek, szeretnék az unokámmal még több időt tölteni és a gyermekeimnek is segíteni – osztotta meg dr. Kórizsné Kovács Olga.