Január másodikán a szokott helyen, a szokott időben újra kinyit az 5-ös számú postafiók a megyeszékhelyen. A jó hírről Szalay Ferenc polgármester is beszámolt közösségi oldalán.

– Aláírtam azt a szerződést, melyben megállapodunk a Magyar Posta Zrt.-vel a Széchenyi körúti fiók működtetéséről – tette közzé.

Ahogy arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, ősszel a vállalat takarékossági intézkedései következtében megyénkben is számos fiók ajtajára került lakat. A megyeszékhelyen a városvezetés figyelembe véve a lakossági igényeket lépéseket tett annak érdekében, hogy egyes posták újra kinyissanak. Ennek eredményeként nyithat most ki a Széchenyi városrészben lévő postafiók.

– A sikeres egyeztetéshez komoly támogatóra találtunk dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő asszony személyében, vele, valamint Tasnádi Zoltán és Rehó János képviselőkkel közösen eredményesen tudtuk képviselni a Széchenyi városrészben élők érdekeit – írta bejegyzésében a városvezető.

Az újranyitás feltétele az volt, hogy a posta nyitvatartásakor felmerülő költségeket fele részben a város vállalja magára.

– Ez így is lesz. Hogy ez milyen költséget jelent az önkormányzatnak, működés közben derül ki, a fogyasztás és az árak függvényében – erősítette meg az információt megkeresésünkkor Pókász Endre, az önkormányzat sajtóreferense.