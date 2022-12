A múlt héten az idei év utolsó, ám kiemelkedő sikerű ruhabörzét tartották meg a Varsány Közösségi Házban. Az akciót az intézmény a Rákóczifalvai Segítőkkel közösen rendezte. A börzére, melynek a színházterem adott otthont, rengeteg ruhaneműt és lábbelit hoztak be, de gazdára is talált minden. Annál is inkább, mert itt nem elnyűtt ruhadaraboktól próbáltak megszabadulni, hanem kimondottan jó állapotú, minőségi holmikat hoztak be csereberélni. Sokan rögtön választottak is mást a felkínált darabok helyett. Emellett számos használati tárgy, adventi dekoráció és karácsonyfadísz is új gazdára talált.