Huszonegy napirendet tárgyal a jászberényi képviselő-testület soron következő nyílt ülésén, szerda délután három órától a városháza nagytermében. A tanácskozáson megvitatják többek között a város jövő évi költségvetési koncepcióját, mely meghatározza a büdzsé tervezésének fő irányait, szempontjait.

Az energiafelhasználás csökkentése és az energiaköltségek mérséklése érdekében takarékossági intézkedésekről is döntés születhet, melyek az önkormányzati intézményeket és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintik.

Napirenden lesz egyebek mellett az önkormányzat 2023-as vagyongazdálkodási és ellenőrzési terve, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat idei tevékenysége, a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet módosítása és a köztisztviselő illetményalap emelése is. Mindezeken kívül tárgyalnak a jövő évi startmunka programhoz való csatlakozásról és a Medicopter Alapítvány támogatásáról is, valamint szó lesz önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásáról, illetve eladásáról is.