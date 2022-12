Sikeresen zárult a Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban című projekt, melynek eredményeit, tapasztalatait csütörtökön délután mutatták be Jászapátin, a polgármesteri hivatal házasságkötő termében.

A jászapáti önkormányzat vezette konzorcium az elmúlt 5 évben 8 településen közel 500 millió forint pályázati forrást fordíthatott a humán kapacitások területi különbségeinek csökkentésére.

Az eseményen Farkas Ferenc polgármester és Pócs János országgyűlési képviselő köszöntőjét követően Mészárosné Vas Márta szakmai vezető összegezte a 2017. január elsején indult projekt eredményeit. Mint mondta, a pályázatot 2020-ban be kellett volna fejezni, de közbejött a koronavírus-járvány és olyan programokat is terveztek, amelyeket nem lehetett digitálisan megrendezni, ezért a projekt meghosszabbítását kérték. A Jászapáti, Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászdózsa, Jászivány, Jászkisér és Jászladány részvételével valósult sokrétű programba több mint 5000 főt vontak be.

Kiemelt célcsoportja volt a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorúak, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, valamint a nemzetiségek, etnikumok. A projekt újabb és újabb fejlődési lehetőséget indított el többek között a humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzésében, az óvodai szolgáltatások fejlesztésében. Hangsúlyos szerepet kapott a fiatalok személyiség és kompetenciafejlesztése, az alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező lakosság munkaerő-piaci esélyeinek javítása is. Mindezeken kívül ösztöndíjrendszerrel segítették a hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok közneveléshez, illetve felsőoktatáshoz való hozzáférését.