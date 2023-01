Egyre könnyebb a munkaszervezés

Ahogy telnek a hetek, hónapok a feladatok lassan rutinná válnak, bár a falugondnokok életében nem igazán akad két egyforma nap.

– Egyértelműen könnyebb most mint például a járvány idején. Akkor a gumikesztyű, a maszk, a kijárási tilalom vagy éppen az ételkiszállítás szabályainak szigorúsága nehezítette a munkát. Ezekre szerencsére most nem kell annyira figyelni – magyarázta Farkas Pál, tiszainoka új falugondnoka kiemelte: mindezzel együtt is az idősek egészsége a legfontosabb.