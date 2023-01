– Milyennek értékeli a tavalyi évet?

– 2022 mindannyiunk számára egy rendkívüli esztendő volt. Magyarország éppen csak kilábalt a koronavírus járványból, amikor a szomszédos országban kitört a háború. Rég nem tapasztalt aszály, majd a jelentős áremelkedések miatt változtak meg gyökeresen mindennapjaink. A nehézségek ellenére azonban tovább fejlődött, épült vármegyénk.

– Melyek azok a projektek, amelyek leginkább előre vitték térségünket 2022-ben?

– Jelentős, régóta várt beruházás valósult meg ez év februárjában, amikor átadtuk az M4 autóút Törökszentmiklós - Abony közötti szakaszát, amely azóta is díjmentesen használható. Jó hír, hogy az M4 várhatóan hamarosan tovább épül, a Kisújszállásig tartó szakasz útépítési engedéllyel rendelkezik. A vármegyét érintő másik jelentős fejlesztés a nyáron átadott 31-32. számú főút Jászberényt elkerülő III. ütem teljes szakaszának forgalomba-helyezésével történt meg. Ez jelentősen tehermentesíti Jászberény közlekedését, és lerövidíti a menetidőt az átmenő forgalom részére. Emellett új körforgalmi csomópontok jöttek létre, bővült a kerékpárút-hálózat. A növekvő úthálózatnak köszönhetően egyre könnyebben elérhető térségünk az ország szinte bármely pontjáról. Bizonyára ez is közrejátszott abban, hogy több jelentős, gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő beruházás elkezdődött, illetve megvalósult Szolnokon, Karcagon, Jászberényben, Jászfényszarun. Emellett torna- és sportcsarnokok épültek, iskolák bővültek, és folyamatosan szépülnek, modernizálódnak templomaink a vármegye számos településén. Tisztelettel köszönjük térségünk országgyűlési képviselőinek a munkát, amely segítségével jelentős fejlesztési forrás érkezett, ezekkel a beruházásokkal tovább gazdagodik vármegyénk, s válik vonzóbbá, szerethetőbbé az itt élő emberek számára.

– Említette a munkahelyteremtést. Köztudott, hogy több sikeres állásbörzét is szervezett a kormányhivatal. Hogyan alakult az álláskeresők, foglalkoztatottak száma?

– E tekintetben az adatok egyre kedvezőbbek, november végén 12.296 fő álláskeresőt tartottak nyilván a járási foglalkoztatási osztályokon, ez a szám közel 7 százalékkal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában. A munkakeresést nemcsak a megye nagyobb városaiban sorra megrendezett állásbörze, hanem a különböző munkaerőpiaci programok is segítették. Népszerű volt a vállalkozóvá válás elősegítése érdekében indított program, ahol az egy hónapos kötelező szolgáltatást követően hat hónapon keresztül havi 200 ezer forint vissza nem térítendő havi juttatást, és 1,5 millió forint egyszeri, vissza nem térítendő tőketámogatást állapítottak meg kollégáink. De a munkáltatóknak is volt lehetőségük pénzügyi segítség igénylésére, amely felhasználásával növelhették a foglalkoztatottak számát.

És ne feledkezzünk meg a fiatalokról sem! Vármegyénkben is nagyon sikeres volt a nyári diákmunka központi munkaerőpiaci program, a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai 165 munkáltatóval 1365 diák foglalkoztatásának támogatására kötöttek szerződést 141 millió forintból. A program iránti pozitív fogadtatáshoz bizonyára hozzájárult a 25 év alattiak idén bevezetett személyi jövedelemadó-mentessége is.

A közfoglalkoztatásban dolgozók száma Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében évről-évre csökken – jelenleg 7219 fő – ami szintén pozitív eredmény. A közfoglalkoztatás egy átmeneti megoldás, de mégis sikeres, hiszen biztos keresetet jelent, segíti a megfelelő munkatapasztalat megszerzését. A cél az, hogy aki ma a közfoglalkoztatásban dolgozik, holnap már a versenyszférában találjon munkahelyet. Ennek érdekében rendeztük meg a Közfoglalkoztatási Kiállítást és számos állásbörzét.

– Az orosz-ukrán háborúról sajnos még mindig beszélnünk kell. Milyen feladatokat jelentett a háború elől menekülők érkezése?

– A háború kitörésekor, februárban érkezett a legtöbb menekült Ukrajnából. Akkor az elhelyezésüket kellett koordinálni, később az ideiglenes menedékes státusz igénylésében, illetve a felnőttek munkába állásában nyújtottunk segítséget. Az ukrán gyerekek döntő többsége iskolába, óvodába jár, illetve online oktatásban részesül. Emellett egészségügyi alapellátást és a jogosultak részére létfenntartási támogatást biztosít hazánk. A menekültekkel kapcsolatos feladatellátásban meghatározó szerepe volt és van a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Védelmi Bizottságnak és a közreműködő társszerveknek. De az önkormányzatok, vállalkozások, szervezetek és a lakosok is segítő kezet nyújtottak, amit ezúton köszönök. Itt kell megemlítenünk a Védelmi Igazgatási Hivatalt, amely 2022. október 1-jei hatállyal alakult; célja az ország biztonságának fokozása, a védelemhez és a biztonsághoz kapcsolódó igazgatási feladatok, valamint az összkormányzati felkészülés összehangolása a válságkezelés és a különleges jogrendi feladatellátás terén.

– Ha már említette az egészségügyet, szeretném a koronavírus járványról kérdezni. Mi a tapasztalat a Covid-megbetegedések, szűrések, oltakozások terén?

– Az év elején még oltási akciókat szerveztünk, és épp az oltásoknak köszönhetően jó ideje búcsút inthettünk a szigorú korlátozásoknak. Óvatosnak kell lennünk, mert a kórokozó továbbra is jelen van, ezért a háziorvosoknak - akik ismét a régi rend szerint tudják ellátni feladataikat – továbbra is folyamatosan biztosítjuk a védőeszközöket, és aki szeretne, továbbra is kaphat vakcinát.

– A háború és a koronavírus járvány mellett a gazdálkodók életét a rendkívüli aszály is nehezítette. Ön szerint hogyan lehet felkészülni az ehhez hasonló, szélsőséges időjárási tényezők okozta kihívásokra?

– E témában több egyeztetést tartottunk megyei, illetve országos szakemberekkel. Itt szeretném megköszönni a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat szerepvállalását, valamint a közreműködő szervezetek, gazdák közös gondolkodását. Egyetértünk abban, hogy mára megkerülhetetlenné vált az öntözésfejlesztés, az élelmiszertermelés enélkül már-már elképzelhetetlen. Ha védekezni akarunk az aszály ellen, az árvízvédelem mellett árvízhasznosításra is szükség van. Szintén egyetértés volt a tekintetben is, hogy a klímaváltozás által okozott kihívásokra kizárólag komplex megoldásokkal lehet válaszolni. A térségi közös munka alapját az Öntözésfejlesztési Stratégia megyei elemeinek megvalósítása jelenti. Ilyen például az öntözhető területek számának növelése, vagy az öntözési közösségek létrehozásának elősegítése.

– Beszéljünk a kormányhivatal napi működésében bekövetkezett változásokról. Tavaly évközben többször találkozhattunk azzal a hírrel, hogy egyre inkább egyszerűsödnek a hatósági eljárások. Milyen változások történtek idén? Melyek a közigazgatást érintő legújabb innovációk?

– Egyszerűsödött az egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódó utazási költségtérítés, a papíralapú utalványokat online rendszer váltotta fel. Ezzel az átállással a jogosultsági kör és a támogatások mértéke nem változott, az ügyintézés azonban jóval egyszerűbb lett. Változott a települési tervek egyeztetése, már ez is elektronikus úton, az E-TÉR-ben történik. Folyamatosan emelkedik az otthon intézhető ügyek száma. Például az Ügyfélkapu segítségével le lehet kérdezni a tulajdoni lap másolatot, térképmásolatot, lehet igényelni családi pótlékot, GYES-t vagy anyasági támogatást. A kormányzat célja az ügyfélbarát, szolgáltató állam kiépítése, s ennek érdekében az eddiginél is hatékonyabb és professzionálisabb közigazgatás kialakítása, felhasználva a legmodernebb technikákat. Folyamatban van a mesterséges intelligenciával támogatott, érintőképernyős, önkiszolgáló ügyintézési pontok kiépítése, amelyekkel a kormányablakokban lehet majd találkozni.

– Úgy gondolom, az év közepén a megszokottnál többen mentek ügyet intézni a kormányablakokba. Ekkor kezdődött az új típusú rendszámtáblák bevezetése.

– Tény, hogy nagy volt az érdeklődés, és folyamatos a munka a kormányablakokban július elsejétől az új formátumú gépjárműrendszámok miatt. Mint ismert, e változásra azért volt szükség, mert az eddig használt 3 betűből 3 számból álló kombinációk a közeljövőben elérték volna a kiadható rendszámok maximális számát. A megnövekedett érdeklődés ellenére a gépjármű-tulajdonosoknak szinte várakozási idővel sem kellett számolniuk az ügyintézés során, ugyanis a megye kormányablakaiban és okmányirodájában rendelkezésre álltak és állnak az új típusú rendszámtáblák.

– Több ügyfél érkezett az otthonfelújítási támogatások, a nagycsaládosoknak járó gázártámogatási kérelmek, és az elektromos gyógyászati segédeszközt használók áramkedvezménye miatt is. Ezek a kormányzati intézkedések nagy segítséget jelentettek a családoknak otthonuk felújításához, illetve fenntartásához. A gáz- és áramkedvezményt a kormányablakokban, vagy a hivatal családtámogatási-, illetve egészségbiztosítási ügyfélszolgálatán lehet igényelni.

– Az elmúlt hetekben arról lehetett olvasni, hogy az egyes hatóságok új helyeken várják az ügyfeleket. Mi a költözések oka?

– Mint bárki mást, így a hivatalt is érintette a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók okozta energiaár-emelkedés. Az egyes szervezetek – az energiatakarékosság jegyében - ideiglenesen összébb költöztek, de a zavartalan ügyintézést folyamatosan biztosítjuk. Ügyfeleinktől türelmet és megértést kérünk. Mint az mindenki számára köztudott, szintén a gázfelhasználás csökkentése érdekében december 22. és január 6. között igazgatási szünetet rendelt el a kormány. Ebben az időszakban a legtöbb hivatali ügyfélszolgálat zárva tart. A halaszthatatlan közfeladatokat és hatósági teendőket ellátják a kormányhivatalok, országszerte 60, vármegyénkben 4 kijelölt kormányablak korlátozott nyitva tartással fogadja az ügyfeleket a szünet alatt. Az ügyintézési lehetőségekről a kormanyablak.hu oldal nyújt részletes információt.

– Sokféle területről esett szó, de ha ki kellene emelni a kormányhivatal mindennapi működéséből egyet, ahol látványos eredmény született, akkor melyik lenne az?

– Számos eredményt értünk el kollégáinkkal. A változó körülmények ellenére munkatársaink az év során folyamatosan bizonyították rátermettségüket, szakértelmüket, köszönet illeti őket a kiváló helytállásért. Valamennyi kollégánk munkájára számítok a jövőben.

Amiről eddig nem beszéltünk, pedig jelentős eredmény, az az illegális hulladéklerakók felszámolása. Sajnos mindannyiunk számára ismerős kép az utak mentén, az erdőszéleken, sőt helyenként a házak udvarán lerakott tetemes mennyiségű hulladék látványa. Ezek felszámolása jelentős feladatot ró a kormányhivatalra. Jól működik a hulladékradar, az alkalmazáson keresztül az idén több mint 800 bejelentés érkezett. A hatósági munka eredményeképpen az ingatlantulajdonosok több mint 1,5 millió kg hulladékot számoltak fel, a kormányhivatal pedig 519 ezer kg mennyiségben szervezett elszállíttatást. Persze a munka nem áll meg, a jövőben is határozottan fellépünk az illegális szeméttelepek és a környezetszennyezők ellen. Mindannyiunk közös érdeke, hogy tiszta, rendezett környezetben éljünk, de ehhez elengedhetetlen a lakosok, a társadalom minden egyes szereplőjének együttműködése.

– Főispán úr, ön milyen 2023-as esztendőre számít?

– Küzdelmes évre számítok, de bizakodásra ad okot a jövő. Várom több megyei beruházás megvalósulását. Az M4 a következő évben várhatóan tovább épül. Útépítési engedélyeztetés alatt áll az a projekt, amely Szandaszőlős elkerülésével és egy új városi Tisza-híd megépítésével tovább tehermentesíti a megyeszékhely forgalmát. Elkészült a 32. és 34. számú főutak 11,5 tonnás tengelysúlyterhelésre való megerősítéséről, valamint elkerülő szakaszok megépítéséről szóló terv. A Jászberénytől hatvanig tartó 2x2 sávos autóút kiépítésének tanulmányterve jelenleg környezetvédelmi engedélyezési eljárás alatt van. A kerékpárút-hálózatban is várhatóak fejlesztések.

Látjuk a kormányzati intézkedések irányát: a nehézségek ellenére emelkedett a minimálbér, nőttek a nyugdíjak, januártól emelkedik a családi támogatások összege és folyamatban van a pedagógus béremelés. Mi, hatóságként mindent elkövetünk annak érdekében, hogy minden munkahely megmaradjon.

Folytatjuk azt a munkát, amit az ügyfélkiszolgálás területén végzünk. Műszaki vizsgálóállomásunk megújult, vadonatúj, korszerű berendezésekkel várják kollégáink a járműtulajdonosokat. Az egykori újszászi okmányiroda kormányablakká alakul. Az épület elkészült, így 2023 legelején megnyitjuk a közel 100 millió forintból megszépült, és a mai kor kihívásainak megfelelő épületet. Bővítjük a szolgáltatások körét, emelve azok minőségét, tovább növelve az ügyintézés hatékonyságát. Túrkevén elindítjuk a kormányablak kialakítását, az ezzel kapcsolatos egyeztetések már megtörténtek. A kormányhivatalban 2023-ban is a szolgáltató jellegű közigazgatásra és a minél hatékonyabb ügyfélbarát kiszolgálásra helyezzük a hangsúlyt. Számos terv, fejlesztési elképzelés van előttünk.