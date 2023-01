Évindító összejövetelt tartott a Martfűi Városszépítő Egyesület a minap. A város honlapján úgy fogalmaztak, hogy sorra vették a feladatokat, amelyben a klasszikus városszépítő munka, a növényültetés, -gondozás mellett kiemelt szerepet kap az ismeretterjesztés. A szervezet tagjai egyeztettek az aktuális pályázati lehetőségekről. A beszámolóból kiderült az is, hogy eredményes kezdeményezésnek bizonyult a használt sütőolaj leadására kijelölt gyűjtőpontok üzemeltetése is, amelyből a környezet kímélésén túl, kisebb bevételre is szert tett az egyesület.