Január utolsó hetében megkezdődhetnek a könyvtár felújítási munkálatai, az önkormányzat pályázati forrásból fedezi a beruházást. Ahogy dr. Kiss Györgyné polgármestertől megtudtuk, az intézmény bezárt, össze is pakoltak. A kivitelezővel aláírták a szerződést, elmondásuk szerint a napokban fel is vonulnak. Az energetikai beruházás része a nyílászárók cseréje, valamint a napelemrendszer kiépítése is.

– Nem volt megfelelő a hálózat, így először háromfázisú áram kiépítésére van szükség, ehhez a szolgáltatónál már megtettük a szándéknyilatkozatot, elindítottuk a folyamatot – részletezte az előkészületeket a falu vezetője.

A tervek szerint szeptemberre be is fejeződhetnek a munkálatok és átadják az épületet.