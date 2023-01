– Szinte naponta dőlnek meg a melegrekordok, aminek mi, emberek talán örülhetünk, hiszen tavaszt idéz az időjárás. A mostani melegebb időjárás azonban felborítja a természet rendjét – mondta Papp Károly kertművelő.

– Tavaly decemberben, amikor a kertemben sétálgattam, alig hittem a szememnek, ugyanis kihajtott a diófám. Egyelőre nem tudom, hogy örüljek-e mindennek, vagy pedig keseregjek miatta – tette hozzá.

Általánosságban a január a kertészek uborkaszezonja, hiszen nem sok dolgot tudunk ilyenkor elvégezni kertünkben, ez azonban nem azt jelenti, hogy ez ne lenne egy nagyon fontos időszak. A hideg miatt a kártevők jelentős része elpusztul, így egészségesebb növényeket nevelhetünk a melegebb hónapokban. Most azonban a fagyos idő nem tizedeli meg a növények „ellenségeit”.

– Számtalan levéltetű és kártevő jelenhet meg növényeinken, ha az időjárás enyhe marad – mondta a szakember.

– A környezet védelme miatt fontos, hogy minél kevesebb növényvédő szert használjunk, azonban a tavaszias idő miatt ezt nem lesz könnyű megtenni, hiszen jóval több kártevő telel át, mint a fagyos teleken. Ám hiába nem csikorgós, azért a tél az tél, ilyenkor alig van tennivalónk – hihetnénk.

Nem így van. Hogyha nem is a kert fagyos földjén, de a meleg szobában kertészkedhetünk. Ha nőnapra igazi csodával lepnénk meg a gyengébbik nemet, akkor elő a kiskapával! A hagyomány szerint ugyanis az amarilliszt már ilyenkor, télen érdemes elültetni, hogy nőnapra gyönyörködhessünk benne. Kétszer akkora cserepet válasszunk, mint a növény hagymája, vegyünk egy adag jobbféle általános virágföldet, és máris jöhet az ültetés.

A hagymát úgy helyezzük a földbe, hogy a felső harmada kilátsszon, és ügyeljünk arra, hogy stabilan csücsüljön a földjében. Ha ennél is többre vágyunk, vagy éppen elbódított minket a föld illata, találunk még tennivalót. Ha ugyanis nem ültettük el ősszel a jácinthagymákat, akkor ezt is megtehetjük most.

A kertgazda szerint a virágok mellett januárban már a paprikamagokat is elvethetjük, hiszen szükségük van egy teljes hónapra, míg kicsíráznak ezek a lassan fejlődő növények. Így biztosak lehetünk abban, hogy májusra kifejlett palántákat kapunk.

– Sőt! Lassan a paradicsomot is elvethetjük – folytatta Papp Károly. – Aki nem rendelkezik üvegházzal, az február elején vesse a paprikát és március legelején a paradicsomot. Hiszen a kertészkedésben is nagyon sok múlik az elő­készítésen, a csodás termést már most megalapozhatjuk!