Azt vettük észre, hogy az úttól néhány méterre a gazos, bokros területen fekszik valaki

– számolt be a történtekről Lólé Zsolt, aki egyben a Tiszajenői Polgárőr Egyesület elnöke, de ugyanúgy kiveszi részét a járőri és egyéb akciókból is, mint a többiek.

– Kiszálltunk megnézni. Egy idős férfi feküdt ott, teljesen átázott, hiszen aznap esett az eső. Egészen kihűlt már, többnyire csak nyöszörgött. Felültettük, pléddel betakargattuk. Nagyon fázott, reszketett, egészen elgémberedett. A kihűlés miatt már zavartan is viselkedett, de azt sikerült megtudni, hogy a boltba indult a délutáni órákban – később mások is megerősítették, hogy látták, amikor elindult –, de menet közben elesett és utána nem tudott felkelni. Tehát már legalább három órája feküdhetett ott. A bácsi 87 éves, azon a kivilágítatlan, rossz állapotú, saras-gödrös úton fiatalabb, egészséges embernek sem könnyű közlekedni… Este nyolc óra után pedig nem is járkálnak emberek arrafelé, így az volt a nagy szerencséje, hogy mi épp ott haladtunk el és észrevettük – hangsúlyozta Lólé Zsolt.

A polgárőrök természetesen mentőt hívtak az idős férfihoz, a szakemberek megerősítették, hogy szinte az utolsó pillanatban találtak rá, nem sokon múlt a bácsi élete. Beszállították a kórházba, a polgárőrök pedig értesítették a férfi hozzátartozóját a történtekről.

Szerencsére az idős ember megúszta az esetet A polgárőrök érdeklődtek az állapota felől: a férfit bent tartották ugyan a kórházban, de azóta már jobban van.

– Kiemelten kérnénk a lakosságot, hogy egymásra is figyeljenek jobban! – kéri a polgárőrök vezetője. – Mint az eset is bizonyítja, nagyon könnyen megtörténik a baj, nem sokon múlik egy ember élete. Ha valaki azt veszi észre, hogy napok óta nem látja a szomszédját, vagy régóta nincs felhúzva a redőny, szóljon nekünk, mi utána járunk, nem történt-e valami baj az illetővel. Volt már, hogy valakinél napokig nem füstölt a kémény, és kiderült, azért nem tudott fűteni, mert nem volt képes felaprítani a fát. Mi neki is segítettünk. Másnak a tüzelője fogyott el, ezt jeleztük a polgármesternek és segített megoldani a helyzetet. Nem egyszer vittünk már valakit orvoshoz, vizsgálatra is, különösen a járványhelyzet idején. De nagy területről van szó, mindenütt nem tudunk ott lenni, még ha a mi polgárőrségünk nagyon is aktív – hangsúlyozta Lólé Zsolt.