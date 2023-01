Az új esztendő első hetében is gondoskodott szünidei programokról a rékasi gyerekeknek a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár. Az olvasóteremben délelőttönként mesefilmeket vetítettek, délután pedig Társasjáték party várta az az ifjúságot, ahol az olyan klasszikus játékok mellett, mint a Ki nevet a végén, modern társasokat is kipróbálhattak, valamint lehetett kártyázni is.

Rózsa Ibolya igazgató elmondta, főként kisebb csoportok érkeztek, jellemzően szülőkkel, és míg a felnőttek könyveket keresgéltek, addig gyermekeik nyugodtan játszhattak.