– Mentőcsoportunk a tavalyi évben összesen 72 éles bevetésen vett részt. Nagyon sok volt ebben a tűzeset, és a műszaki mentés, de eltűnés és vízbe fulladások is előfordultak – foglalta össze a 2022-es évet Turi László, a szolnoki Életjel Mentőcsoport vezetője. Mint mondta, a beavatkozások nagy része sikeres volt, és több benyújtott pályázatuk is nyert tavaly.

– Ezek egyikéből szereztünk be egy műszaki mentésre is alkalmas tűzoltóautót Ausztriából, ami itthon is egyedülállónak mondható, hiszen ilyen kategóriájúból csak öt darab van Magyarországon. Ennek a nagy méretű járműnek a beszerzését az M4-es autópálya megépülése indokolta – mondta a szakember.

Az Életjel Mentőcsoport ugyanis ma már önkéntes tűzoltóságként is működik Zagyvarékason, Újszászon, Szászbereken, valamint most már az M4-es autópálya, továbbá a 32-es főút különböző szakaszai is hozzájuk tartoznak.

– Két új taggal bővült a csapatunk, mindketten önkéntes tűzoltóként vesznek részt a munkánkban, de tovább szeretnék fejleszteni tevékenységüket búvárként is. Emellett van még egy harmadik tagunk is, aki repülőgépes oktató, és a korábban beszerzett kisrepülőnk működtetésében és ennek oktatásában segédkezik. Jelenleg összesen tizenkilencen vagyunk, de folyamatosan várjuk a jelentkezőket a csapatunkba – sorolta.

A mentőcsoport munkáját jelenleg három, személyek eltűnéshez kiképzett kutya, Ranger a tacskó, Trinity a labrador és Smile, az országosan ismert és elismert "szupertacskó" segíti.

– Smile aktív kutya még, bár már azért korosodik. Ennek ellenére számíthatunk rá még mindig – árulta el gazdája, Turi László .

A mentőcsoport a műszaki mentéseken túl idén beavatkozott már gázrobbanásnál is, mégpedig Kengyelen, és nemrég, éppen péntek tizenharmadikán mentettek ki egy vízaknába esett sertést. Emellett továbbra is részt vesznek a Tiszaburánál folyóban eltűnt férfiak keresésében is.

Az Életjel Mentőcsoport 1994-ben ala­kult, vagyis, speciális tudásukkal közel harminc éve segítenek önként a bajbajutottakon.