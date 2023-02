Számomra az Istennel való kapcsolat után a földi élet legnagyobb ajándékát jelenti a házasság és a család. Magyarországon hagyományosan a református lelkipásztorok között gyakori a nagycsaládos. Nekem öt gyermekem és öt unokám van, s ebben az is közrejátszik, hogy ezt a mintát hoztam otthonról. Én is nagycsaládban nőttem fel, négyen vagyunk testvérek, s feleségem rokonságában nem ritka akár a nyolc gyermek sem. Számunkra alapérték, hogy mi is adjuk tovább az életet, ha lehetőségünk van rá, így ezt a mintát vitték tovább utódaink is