– Nagyjából három éve működünk lovardaként, ám ennél jóval korábban vásároltuk ezt a területet, ahol akkor még nem állt szándékunkban lovakat tartani. Az állattartás teljes mértékben hobbinak indult, mindketten vállalkozók vagyunk a férjemmel, és úgy éreztük, valahol ki kell szakadni az állandó mókuskerékből – vezetett végig a község határának különleges majorságán a Karai Mini Major vezetője. Karainé Fazekas Erika elmondta, kezdetben mezőgazdasági gépek tárolására használták a helyszínt, az évek alatt azonban jelentős változáson ment keresztül a megannyi jószággal benépesített birtok.

Örömmel láttuk, hogy folyamatosan szaporodik az állatállomány, vettünk terelőkutyákat és további területet egyaránt. Először egy iskolalovat vásároltunk. Szóbeszéd útján aztán elterjedt, hogy lovagolni lehet nálunk, így idővel egyre többen jelentkeztek. Jelenleg kilenc lóval, köztük Szaburával, Szellővel, Herceggel, Csilivel, Mamuttal és Sábával dolgozunk, illetve két lovasoktatót alkalmazunk

– részletezte a lovaspálya szélénél Erika.

Ottjártunkkor azt is megtudhattuk, hogy a lovaglók nagy része falubeli, a tanulók életkora pedig rendkívül változatos. Főként az óvodáskortól a huszonévesekig tanulják itt meg a sportág alapjait, de jó néhány felnőtt érdeklődő is akad.

Hamisítatlan vidéki hangulatot áraszt a családi tanyaudvar

Forrás: Beküldött fotó

Körülnézve kizárólag női arcokkal találkoztunk, az állatgondozási és az oktatási feladatokat mind-mind hölgyek látják el. – Sokan csodálkoznak azon, hogy nálunk csak lányok dolgoznak. A juhászunk az egyedüli férfi a csapatban – mosolyodott el Erika. – Itt nem hangzik el hangos szó, nincs veszekedés, ezáltal is idilli környezetet igyekszünk teremteni – tette hozzá.

Erika ezután arról számolt be, hogy a jószágokkal való törődés szinte egész napos készenlétet igényel. Egy ellés során például kamerán figyelik az eseményeket. Az ilyen esetekben sokat jelent, hogy Erika a közelben él, így ha szükség van rá, percek alatt a lovardába ér.

– A lovak mellett van egy kétszázas létszámmal bíró birkaállományunk, tizennyolc tehenünk, valamint csacsink, nyuszink és baromfink. Azaz minden, ami egy igazi vidéki tanyaudvarba kell. Az elmúlt két évben olyan közösség alakult ki nálunk, amelyről álmodni sem mertünk. Nem csak a gyerekek, hanem a szülők is megszerették a mini major életérzést. Ahol nincs idegeskedés, helyette csend van, és senki nem azt nézi, hogy a másik honnan jött, milyen ruhában van, hiszen úgy is mindenki koszos lesz – folytatta a majorvezető.

A helyszínen a rendezvények terén is zajlik az élet. Február 25-én farsangi lovas jelmezversenyt szerveznek, márciusban pedig háziversenynek ad otthont a vidéki gazdaság. – Tavasszal a hivatalos versenyzés is beindul, az ügyességi számok mellett már több lovasunk díjugrató versenyszámokban méreti meg magát, míg egyikük az idén a díjugrató rajtengedély vizsgát is megpróbálja letenni. Mindent egybevetve, rengeteg tervünk van a jövőre nézve – zárta gondolatait Karainé Fazekas Erika.