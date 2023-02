Polgármesteri előterjesztés készült a városi energiaközösség létrehozására – jelentette be Facebook-oldalán a városháza. Mint írják, a rezsiválság a takarékoskodás fontossága mellett rámutatott új és jövőbemutató helyi megoldások szükségességére is. Az európai gyakorlattal összhangban a magyar jogi szabályozás is lehetővé tette, hogy a települési közösségek részt vehessenek a megújuló energia termelésében és elosztásában. Ez a jövőben lehetővé teszi a magyar villamosenergia termelés központosított, hálózatos rendszere mellett a helyi fogyasztói közösségek energiatermelésben való részvételét, a település energiafüggőségének csökkentését.

Az önkormányzatok más fenntartók által működtetett intézmények, gazdasági társaságok, vállalkozások és akár magánszemélyek bevonásával közösséget hozhatnak létre, mely pályázati lehetőségek kihasználásával akár napelemparkot, hőtermelő és távfűtő művet létesíthet, és azzal áramot és hőt szolgáltathat a közösség tagjai részére. A képviselő-testület felhatalmazta Pető Zsolt polgármestert és Dudinszky Mónika alpolgármestert az abonyi energiaközösség előkészítésére, a működési részletek kidolgozására – olvasható a hivatal közleményében.