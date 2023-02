Az önkormányzat Arany János Pedagógiai, Kulturális, Művészeti Díjában részesült Orosz Balázs, a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola művész-tanára, aki közel huszonöt éve állandó fellépője a helyi kulturális eseményeknek.

– Debreceni művész családba születtem, édesapám csellózott, de zongorista édesanyám mellett fel sem merült, hogy más hangszert válasszak. Bár szenvedélyem volt középiskolában a versenysport, a labdajátékok, mára ez az úszásra korlátozódik – árulta el Orosz Balázs, aki a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán utolsó éves hallgató volt, amikor Lovász Beatrix igazgató óraadói lehetőséget ajánlott fel neki a kisújszállási zeneiskolában.

– Eleinte ingáztam, majd amikor megismerkedtem feleségemmel, a városba is költöztem. Négy lányom van, Pannika 16, Márta 13, az ikrek, Sára és Viola 8-8 évesek. Mindenki tanult vagy tanul zenét, de egyikük sem valószínű, hogy zenei pályára fog menni – mondja Orosz Balázs, aki azt is elárulta, sokat kapott Kisújszállástól.

– Ez egy nagyon vendégszerető város, az emberek befogadtak. Hamar bele csöppentem az itteni kulturális életébe, így ismertté váltam, megszerették ahogy zongorázom, kísérem, tanítom a gyerekeket. Amikor Debrecenben végeztem, még azt gondoltam zongora művészként koncertezni fogok. Aztán ez is változott, ahogy a tanítási módszerem is, mert amikor megszülettek a lányaim, már szülőként is néztem az iskolarendszert. Már zongora művészként nem vágyom önálló hangversenyekre, mert azt mondom, egy művész gyakorolja a hivatását, koncerteket, kurzusokat tartson, ilyen értelemben nem vagyok gyakorló művész. Az iskolai kórusok és a városi Phonex Kórus zongorakíséretében kiteljesedett ez a művészi ambícióm.

S hogy mit gondol az elnyert rangos díjáról?