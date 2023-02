– Elfogadott költségvetésünk még nincs, de viszonylag jól állunk a nehézségek ellenére. Az önkormányzati intézményeknél a rezsiköltség a legnagyobb tétel, azon próbálunk faragni.

A takarékoskodás eddig is megvolt, innen pedig nagyon nehéz még továbblépni

– mondta Molnár János.

– Sokan mondják, „könnyű nektek, ott ültök a meleg víz tetején, azzal mindent meg tudtuk oldani”... Mi is szeretnénk, ha így lenne. A medencékben valóban ott a jó meleg víz, oda be lehet ülni mindennap. A fürdőben szívesen látjuk a vendégeinket, de épületeinket a meleg vízzel nem tudjuk még fűteni, ennek megoldása ugyanis nagy beruházást igényel, és erre nincs pénzünk. A meleg vízzel együtt feltörő kísérőgázt le tudjuk választani, így annak áttételes hasznosítása most is megoldott. Ezt a terület szeretnénk jobban kihasználni. Eddig is gondolkodtunk ezen, de az energiaárak viszonylag alacsonyak voltak ahhoz a költséghez képest, amibe ez a beruházás kerül. Sajnos most, hogy az energiaárak ennyire felmentek, muszáj vele foglalkoznunk – tette hozzá a településvezető.

Molnár János azt is elárulta, hogy folyamatban vannak a tervezések, kalkulációk, hogy a fent említetteket milyen módon, hogyan és miből tudnák megvalósítani.

– Ez lesz a következő hónapok feladata – folytatta a polgármester, aki elmondta, a fürdőben téliesített faházakat építenek azzal a céllal, hogy nyújtsák a szezont, hiszen akkor lehet a munkaerőt megtartani, egyenletesebbé tenni az életet Berekfürdőn.

Az öt faházat erdélyi mesterek építik, a belső részeket önerőből csináljuk meg. Ezek hőfelhasználása a meleg vizes kutakból lesz megoldott, reményeink szerint ez segít a téli üzemeltetésben.

– Berekfürdőben az idegenforgalom a legfontosabb, a magánszálláshelyek is fejlődtek az elmúlt időszakban. Bízom benne, hogy a vendégforgalom ezáltal is nő majd idén, hiszen fontos, hogy a magánszálláshelyeken is legyenek vendégek, ne csak a szállodában vagy a kempingben. Szeretnénk tovább nyújtani a szezont rendezvényekkel is – tette hozzá Molnár János, aki szólt arról is, hogy utak építésére is nyújtottak be pályázatot, várják az elbírálást.

A járdaépítést azonban önerőből folytatják, éppúgy, mint az erdőtelepítést. A közmunkaprogram keretében térköveket gyártanak öt fővel, kertészetük pedig hat dolgozót foglalkoztat idén.