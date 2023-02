Jászárokszállás 2023-as költségvetésének főösszege meghaladja a 3,4 milliárd forintot, mely 38,36 százalékkal nagyobb az előző évhez képest.

– Az energiaválságot és az egyéb körülményeket figyelembe véve arra törekszünk, hogy az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai maradéktalanul megvalósuljanak ebben az évben is. Az önként vállalt feladataink közül egyet sem szeretnénk elengedni. Ezt a testület óriási értéknek tartja – mutatott rá Antal Péterné Szerző Ildikó.

Így például a vérvétel, a masszázs, a fizikoterápia is szerepel a költségvetési tervezetben. A polgármester kiemelte, hogy kötelező feladatokra idén több mint 2 milliárd 386 millió forintot, míg az egyéb, önként vállalt feladatokra 1 milliárd 34 millió forintot terveztek. A város stabil, biztonságos, takarékos működtetése a cél. Idén is a megnövekedett energiaköltségek kigazdálkodása jelenti az egyik legnagyobb kihívást. Ennek érdekében a lehető legkevesebb energia felhasználását tervezik.

Tizenöt épületet működtet az önkormányzat, melyeknek az előre kalkulált fenntartási költsége 2023-ban mintegy 300 millió forintot jelent. Az önkormányzat szociálpolitikai rendszerében megtartják többek között a települési támogatást, melynek összege 10 ezer és 50 ezer forint közötti sávban mozog. A büdzsében szerepel az első lakáshoz jutók támogatása, a temetési segély, az általános iskolások, középiskolások és a főiskolai, egyetemi hallgatók iskolakezdési támogatása. Ugyancsak betervezték a 65 éven felüliek támogatását is. Megtudtuk, hogy az önkormányzat új szociális rendeletet dolgozott ki, melyet a február 9-i képviselő-testületi ülésen hagyhatnak jóvá a döntéshozók. Új elemként jelenik meg az újszülöttek és a 18. életévüket betöltők támogatása is. Idén is hozzájárulnak az óvodai, az általános és középiskolai osztályok tanulmányi kirándulásainak költségéhez, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz.

Sok egyéb mellett a polgármester arról is szólt, hogy a költségvetés fontos tételét képezik a különböző beruházások és felújítások. Mint mondta, jelenleg négy nyertes pályázata van az önkormányzatnak – a Munkácsy utca felújítása, az Ároki út fejlesztése, a piaccsarnok bővítése és három intézmény energetikai korszerűsítése - összesen közel 800 millió forint értékben.

Ehhez mintegy 250-300 milliós önrészt kell biztosítania a városnak. A fejlesztési célok között szerepel például a strand, a bringapark további fejlesztése, a megromlott burkolatú utcák felújítása és természetesen a járdaépítés sem marad ki a sorból. Városi rendezvényekre, közösségi programokra közel 50 milliós keretet különítettek el. Továbbra sem terhelik a lakosságot helyi adókkal, így nem működtetnek telek-, építmény-, kommunális-, föld- és idegenforgalmi adót sem. A városvezető hangsúlyozta, hogy a képviselők újító ötleteit, javaslatait igyekeztek beépíteni az idei költségvetésbe, melyről a csütörtöki képviselő-testületi ülésen döntenek.