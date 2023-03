Szolnokra látogatott Ovádi Péter, a nemzeti állatvédelmi program megújulásáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, aki az állatvédelem akturalitásairól és helyi vonatkozásairól tárgyalt Szalay Ferenc polgármesterrel. Az egyeztetést követően ellátogattak a Szolnok Városi Állatotthonba, ahol az állatvédő szervezetek munkáját és a felelős állattartás fontosságát emelték ki.

Másodjára járok Szolnokon, ahol szinte azonnal meggyőződtem arról, hogy mennyi állatot szerető ember jár a város utcáin

– kezdte Ovádi Péter miniszteri biztos.

– Az önkormányzat is hatalmas hangsúlyt fektet az állatvédelemre. Éppen ezért bízom abban, hogy Szolnok egy jó iránytű lehet a többi város számára, hiszen egy kellően jól működő állatvédelmi rendszert hozott létre. Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy egy olyan társadalmat neveljünk, melynek tagjai számára alapérték az állatvédelem. Az elmúlt időszakban kiemelt jelentősége volt annak is, hogy a jogszabályi környezetet felülvizsgáljuk és örülök, hogy olyan módosítást sikerült végrehajtani, amelyet a parlament egyhangúlag elfogadott. A büntető törvénykönyv számtalan új elemet tartalmaz. Európában például Magyarország lépett fel először a szaporítók ellen, akikre büntetés vár, ha nem megfelelően bánnak az állatokkal. Ennek tükrében az állatvédelem akkor tud jól működni, ha a hatóság, az önkormányzat, a civil szervezetek és az állam is összefog.

A tavaly létrehozott országos állatvédelmi témahét sikeresnek bizonyult, hiszen több mint 1300 oktatási intézményben közel 130 ezer gyermeket tudtunk bevonni a programba.

– Mindez azt mutatja, hogy a társadalom készen áll a tudatosabb állattartásra – húzta alá Ovárdi Péter. – A jelentős érdeklődésre való tekintettel idén ősszel folytatjuk a témahetet. Fontos, hogy már gyermekkorban rávezessük a fiatalokat a tudatosabb és felelősebb állattartásra.