A Babamuzsika foglalkozás 2012 őszén indult Tiszafüreden, amit a nagy érdeklődésre való tekintettel számtalan helybéli kisgyermekes édesanya látogat. Gál-Mohos Marianna zenepedagógus most a zene és a magyar nyelv fontosságáról mesélt hírportálunknak.

– Országszerte nagy kultusza van a zenével való foglalkozásoknak – mondta Gál-Mohos Marianna. – Jómagam 2006-ban találkoztam először a babamuzsikával Budapesten. A foglalkozás célja, hogy a magyar autentikus dalokat, mondókákat, ringatókat és játékokat megtanuljuk és használjuk. A szakkörök a szülők vagy nagyszülők aktív jelenlétével zajlanak, melyek során magyar muzsikával fejlesztjük gyermekeinket.

A legkisebbek és szüleik egy harminc perces foglalkozáson vehetnek részt, ahová általában hároméves korukig hozzák a csöppségeket.

– A szakkörön általában olyan mondókákkal és dalokkal találkozhatnak, melyek a mindennapi teendőkre is kihatással vannak – folytatta a zenepedagógus. – Ezeket bárhol és bármikor alkalmazhatjuk, hiszen nagyban megkönnyítik a hétköznapokat. Egy másfél vagy egyéves kisgyermek figyelme még elég rövidtávú, ezért a szülők az itt elsajátított technikákat az élet minden területén hasznosíthatják.

Kizökkenthetik a piciket a nehezebb pillanatokból és elterelhetik a figyelmüket egy-egy rossz élményről. A szülő ébredéstől az altatásig minden mozzanatba bele tudja építeni ezeket a dalokat.

A zenének köszönhetően a gyerekeknek folyamatosan fejlődik a beszédkészsége és mozgáskoordinációja is.

– Ritmushangszereket használok – emelte ki Marianna. – A foglalkozáson ritmusra hintáztatjuk és sétáltatjuk őket, ami nagyban segíti a mozgáskoordinációt. A kreativitás mellett pozitív hatást gyakorol a motoros készségekre, a komplex gondolkodásra és az emlékezőképességre is.

– Zeneóvodával is foglalkozom, ahová több olyan kisgyermeket is elhoznak, aki korábban babamuzsikára járt hozzám – folytatta a zenepedagógus. – Jó érzéssel tölt el, hogy újra láthatom az ismerős arcokat, illetve, hogy szinte kívülről fújják az egykor megtanult dalokat, hiszen az agyuk korábban már elraktározta azokat. A legtöbb esetben ennek köszönhetően közösen éneklünk és dalolunk. Minden dalnak és mondókának van egy lüktetése, aminek hatására a gyermek megtanulja a betűket és hangzókat is szépen ejteni.

Gál Mohos Marianna több mint tíz éve tart babamuzsikát Tiszafüreden, melynek hatására mára több mint húsz csöppség és családja csatlakozott a szakkörhöz

Forrás: Beküldött fotó

A tiszafüredi babamuzsika számtalan családot vonz a Kovács Pál Művelődési Központba. A foglalkozás során a gyerekek közösségben lehetnek más családokkal és hasonló korú apróságokkal, aminek hatására a szociális érzékenységük is fejlődik.