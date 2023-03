Advent fényei címmel hirdetett videópályázatot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kirendeltsége a fenntartásában álló intézmények, lakásotthonok alkotócsoportjai számára. A kiírásra közel harminc pályamű érkezett be, a végeredményt pedig kedden hirdették ki a vármegyeházán megtartott ünnepségen, ahol a pályamunkákat is levetítették. A rendezvényt a lakásotthonok lakóinak műsora is színesítette.

Kiss Róza igazgató megnyitójában elmondta, ők maguk törekszenek arra, hogy újabb és újabb ünnepnapokkal tegyék érdekesebbé, boldogabbá az ellátottak életét. E pályázatot második alkalommal írták ki, hogy segítsék a szeretet ünnepére való ráhangolódást.

A pályamunkákat három tagú, független zsűri értékelte.

Négy-négy csoport vehette át az első, második és harmadik helyezettnek járó jutalomcsomagot, emellett hét pályázó különdíjban részesült.

Cséplőné Gönczi Veronika, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szakmai főigazgató helyettese a videókat szintén megtekintő dr. Simon Attila főigazgató szavait tolmácsolta. A pályázatot, illetve az intézményekben folyó munkát Hubai Imre, a közgyűlés elnöke is méltatta.