Több beruházás is zajlik jelenleg a Dél-Pest vármegyei térség legkisebb falujában. Amint arról korábban beszámoltunk, a minap adták át a Gerje mellett húzódó járdaszakaszt, de folytatódik a civil ház kialakítása is. Pásztor Roland polgármester a napokban arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a Magyar Falu Program pályázati forrásából hamarosan egy mellékhelyiséget is kialakítanak a község temetőjében.