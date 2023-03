Több mint másfél milliárd forintot költhet fejlesztésre martfűi székhelyén a RIGO Szerszám- és Formakészítő Kft. új munkahelyeket is teremtve. A beruházás nyitórendezvényét kedden tartották a tiszazugi városban. Az elsősorban gépgyártással foglalkozó, valamint egyedi szerszámkészítéséről ismert vállalkozás uniós támogatásra pályázott, eszközöket vásárolnak, de kísérleti fejlesztésébe is fognak a következő másfél évben. Az épülő üzemcsarnok alapkövét le is tették.

Beszereznek egy lézervágógépet, amely azokra a technológiai problémákra nyújt megoldást, amelyeket a napi termelés során csak igen sok emberi erőforrás igénybevételével és koordinációjával tudnának megoldani. Kiemelt céljuk, hogy a négyévente Düsseldorfban megrendezett szakmai kiállításon részt vegyenek, ami jó lehetőséget biztosít az új termékek bemutatására, a vevők, nyomdászok igényeinek felmérésére és a jövőbeni fejlesztési irányok meghatározására.