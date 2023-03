A vidékfejlesztési pályázaton 50 millió forint támogatást nyert el az önkormányzat, melyet 8 millió forint önerővel kiegészítve portalaníthatják 1 kilométer hosszúságban a Kossuth Lajos utcát, az ott élők nagy örömére. Az út eleje aszfaltos ugyan, de a kintebbi szakaszon is találhatók még lakóingatlanok, a földút pedig egészen a Tiszáig vezet, így sok horgász is használja. A munkálatokat szeretnék is megkezdeni a tavasz folyamán.