Édesanyák és gyermekek beszélgetésétől, kacagásától hangos a Máltai Szeretetszolgálat által működtetett tiszabői Biztos Kezdet Gyermekház. Itt szinte mindig telt ház van, pedig nem kötelező bejárni, az együttműködés ugyanis nagyon szoros a szülők és az itt dolgozók között. A vidám zsongás ellenére az egyik sarokban kemény munka zajlik, a földre terített szivacson egy négyhónapos gyermeket szakember tornáztat. Rácz Etelka és kisfia Olivér az intézmény rendszeres látogatói, a karácsonykor született kisfiúnak mozgásfejlesztésre van szüksége.

Azt a mozgásfejlődési lemaradást próbáljuk helyrehozni, amivel ezek a babák küzdenek

– mondta az Olivérrel foglalkozó Mohácsi Andrea koragyerekkori szakértő, aki hetente többször jön segíteni.

Arányaiban sok gyermek küzd itt, Tiszabőn azzal, hogy mozgásfejlődési elmaradása van. Általában az a jellemző a faluban, hogy az anyukák nem tudják letenni a talajra a babát, hiszen nincsenek meg azok a körülmények, amelyek megfelelőek lennének ehhez. Ezért alakul ki többféle mozgásfejlődési elmaradás, hiszen a gyerekek kevesebbet másznak, általában karban vannak a legtöbbet, és innentől kezdve már az állás a következő mozgásfejlődési szakasz. Vagyis, a mászás, mint köztes szakasz kimarad, ami később gondot jelenthet a fejlődésben – hangsúlyozta a szakember. A gyerekházban nem csak a babákra és kisgyermekekre, de az édesanyákra is kiemelten figyelnek.

– Azt gondoljuk itt, a Biztos Kezdet Gyermekház dolgozóival együtt, hogy a baba akkor fejlődik, ha az anyuka is jól van. Odafigyelünk arra, hogy a szülőnek is biztosítsunk különböző szolgáltatásokat. Ilyen például az úgynevezett Anyaakadémia, ami arról szól, hogy az anyukák önismereti foglalkozáson vesznek részt. Megismerik saját érzéseiket, kicsit foglalkozunk a lelkükkel. Azt látjuk, hogy van rá igény, az anyukák nagyon szeretik ezeket a csoportokat. Azt mondják, jól esik nekik, mert ilyenkor kiszakadnak a gyermekgondozás mókuskerekéből, és egy kicsit magukra is tudnak koncentrálni – mondta az édesanyákkal foglalkozó Marton Krisztinaaddiktológiai konzultáns.