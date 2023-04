Már a parkolót építik a közel hatszáz négyzetméter alapterületű bölcsőde udvara előtt, az épület elkészült, az eszközbeszerzés is megtörtént, hiszen ősztől már fogadják a gyermekeket. Az új intézmény a nők mielőbbi munkába állását, és a gyermekek minél koraibb szocializálódását segíti a hátrányos helyzetű településen.

Az épületben a két csoportszoba mellett egy nagy konyha és tálalóhelyiség, emellett korszerű, tágas mosdók és öltözők is helyet kapnak, továbbá egy nagy hátsó játszóudvar is várja majd a gyermekeket, akik az ellátás mellett különböző fejlesztő foglalkozásokon is részt vesznek majd.

Az új épületre a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán nyert mintegy 370 millió forintot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabő önkormányzatával konzorciumban.