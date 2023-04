Az újszászi őstermelő, Lukács István standjánál jellemző a sorbanállás. Már csak azért is, mivel elég nagy a választék, ráadásul fűszernövényeket is kínál. A különböző fajtájú paradicsomok, paprikák, karalábék mellett többek között majoránna, levendula, menta, borsikafű, kakukkfű, tárkony, zsálya, oregánó, rozmaring, lestyán, petrezselyem, és metélőhagyma is kelleti magát. De akad még földieper is!

– Húsvét előtt már próbálkoztam palántaárusítással, de akkor megérkezett a hideg, így csak két napig voltam itt – árulta el István.

Csütörtökön persze volt már bőségesen vásárlója.

– Hétvégén már kicsit jobb volt az idő, így a vevők is kezdtek jönni. Legjobban a paradicsom palántákat viszik, valamint a fűszernövényeket. A lugas paradicsomokat nagyon szeretik, mert kis helyen elfér, és sok termést is hoz. Kellett idén árat is emelnem, mert sokat drágultak a költségek, főleg a vetőmagok és a tőzeg is.

Az abonyi termelő, Tóth László 26 éve árulja palántáit. Idén a húsvétot követő szerdán kezdte kínálni palántáit.

– Ebben az időszakban még lebeszéltük az embereket, ha nem csak zellert, karalábét, fűszernövényeket akart kiültetni a kertbe. Most már lehet a paradicsomokat is, aztán a paprikát, az uborkát, a többit akkor javasoljuk, ha jobb idő lesz. Ha van valakinek fóliája, oda persze biztonsággal lehet már ültetni akármit, ők vásároltak is. A legtöbb vevő most a zellert, a karalábét, a paradicsomot viszi, ahogy az idő folyamatosan melegszik, úgy jönnek vissza azokért a palántákért, amiket később ajánlott kint elültetni, mint például a paprika, a patiszon, az uborka – mondta a termelő.