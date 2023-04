Egy ország aggódik Zsebibaba, a Jászapátin talált sérült, megnyúzott kutyusért. Jelenleg a Kutya-Segélyszolgálat Alapítvány Shíva Menedékében gyógyítják, ápolják.

– Zsebibaba napi többszöri kötözésen esik át. Iszonyatosan mélyek a sebei, amiket át kell mosni, fertőtleníteni, majd cukorral pakolni, hogy elősegítsük a gyógyulást – számolt be hétfőn este a kutya állapotáról a Wegera a kommunikátor közösségi oldala. A fájdalomcsillapítók ellenére is nagy fájdalmai vannak. Videót is megosztottak a sebkötözés folyamatáról, melyben jól látszik, Zsebike egy igazi kis hős, ahogy a fájdalmakat tűri és a gyógyulásáért küzd.

FIGYELEM, A VIDEÓ EGYESEKET ÉRZÉKENYEN ÉRINTHET!

– A 8 hetes babakutyának rengeteget kell még kibírni, de úgy érezzük, lehet esélye, hogy megcsinálja. Csak komplikáció ne lépjen fel nála! Előtte az egész élet, csak ezen a kritikus időszakon legyünk túl valahogy – írták.