Ahhoz, hogy kevesebb motoros baleset történjen a közutakon, empátiára és együttműködésre van szükség, de a magabiztos tudás és a motorkerékpár alapos ismerete is elengedhetetlen. Mindehhez biztosít gyakorlást a HUMDA motoros közlekedésbiztonsági napja.

Ahogy arról a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. kommunikációs irodája hírportálunkat tájékoztatta: többféle gyakorlati tréningen és egy elméleti előadáson vehetnek részt a regisztrálók.

Az eseményen instruktorok segítségével a szlalomozást, a vészfékezést, valamint az akadályok és vészhelyzetek elkerülését gyakorolhatják a jelenlévők.

A sűrű forgalomban történő előrehaladással, a kanyarívekkel és a kanyarkombinációkkal is foglalkoznak majd a motorosok. Az elméleti előadásokon a közúti elsősegélynyújtásáról, az ittas vezetés hatásairól és a motorkerékpáros balesetek tapasztalatairól is szó esik. A kevesebb rutinnal rendelkezőknek is sikerélményt nyújthatnak a reggeltől késő délutánig tartó motoros közlekedésbiztonsági napon – részletezték a programokat az illetékesek.

A kunmadarasi repülőtéren megtartandó képzésen érvényes műszaki engedéllyel rendelkező motorkerékpárral indulhatnak azok, akiknek megvan a megfelelő jogosítványuk. A képzésen való részvétel feltétele regisztrációs díj megfizetése. Jelentkezni április 19. szerda 14:00-ig lehet humdamotosafety.hu oldalon. A befolyt összegből magyarországi gyermekeknek szervez közlekedésbiztonsági rendezvényeket a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tulajdonában álló Ügynökség.