Csökkenhetnek a fenntartási költségek, a megtakarított összeget további fejlesztésekre tudja majd fordítani Mezőtúr. Ez az egyik, de nagyon fontos pozitívuma a közeljövőben megvalósuló nagyléptékű energetikai korszerűsítésnek.

– Elkészültek a tervek a Városi Sportcentrum energetikai fejlesztéséhez, ennek ismeretében a képviselő-testület döntött a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elindításáról. A negyedmilliárdos támogatási összegnek köszönhetően az elmúlt évtizedek legnagyobb energetikai korszerűsítését tudjuk megvalósítani a sportcentrum vonatkozásában, mely nem csupán a sportcsarnok, hanem a székház épületét is érinti majd – számolt be röviden a város életében is nagyon fontos fejlesztésről Szűcs Dániel.

A polgármester rámutatott, hogy kedvező esetben a kivitelezés már nyáron elkezdődhet.

A beruházás teljes körű energetikai felújítást jelent. Eszerint a szakemberek lecserélik majd a csarnok tetőhéjazatát is. Az iroda épület tetőszerkezetén új vízzáró és hőszigetelő réteget alakítanak ki és korszerűsítik a nyílászárókat, mindezek mellett megtörténik az épületegyüttes homlokzati és lábazati hőszigetelése is.

Magát a fűtésrendszert is korszerűsítik majd, mégpedig olyan módon, ami biztosítja a geotermikus fűtésre történő átállás lehetőségét. Ez nagyon fontos része a kivitelezésnek

– hangsúlyozta a városvezető.

Villamossági szempontból is korszerűbb lesz majd az épület, LED-es csarnokvilágítást kap, valamint lámpatest- és szerelvénycsere történik az iroda épületben, s mezek mellett napelemeket is telepítenek.

– Végül pedig akadálymentes parkolót, rámpát, és akadálymentes mosdót alakítanak ki – tette hozzá Szűcs Dániel.