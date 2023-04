– Partnerségi ajánlattételt kaptunk a postától, melyben az áll, hogy a postai szolgáltatást bevállalhatja az önkormányzat saját épületében, adott feltételek mellett. Úgy értelmeztük, hogy a helyet nekünk kellene biztosítani és biztonságossá tenni a szolgáltatáshoz. A posta adna számítógépet, minden más költség azonban az önkormányzatot terhelné – számolt be kérdésünkre Mozsár Lászlóné, a 700 lakosú Jászágó polgármestere arról, hol tart most a helyi posta működtetésének ügye a településen. Mint elmondta, jelenleg nem tudnak olyan helyet biztosítani, amely megfelelő lenne erre a célra...

– A képviselő-testület már tárgyalta az ajánlatot. Mindenképpen azt szeretnénk, ha megmaradna a postai szolgáltatás a faluban. Partnerek vagyunk abban, hogy megbeszéljük a szolgáltatóval, mit tudunk közösen tenni az ügy érdekében. Nagy problémát jelentene, ha megszűnne helyben a posta – mutatott rá a településvezető.

Tájékozódnak a lehetséges megoldásokról

Örményesen is megkapták a Posta értesítését, de egyelőre kivárnak a megoldással.

– A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége felajánlotta, hogy tárgyal a Magyar Posta Zrt.-vel a települések nevében. Ennek ellenére keressük mi is az egyéni lehetőségeket, számolgatjuk, hogyan érné ez meg az önkormányzatnak – mondta Török Tamás polgármester. Hozzátette, ha már csak nullára jönne ki a működtetés, akkor is hajlandóak lennének átvenni bizonyos szolgáltatásokat, ezeket a polgármesteri hivatal egyik részében működtetnének tovább. Ám, ez nagyon sok tényezőtől függ, hiszen képesítéssel rendelkező szakemberre, és biztonsági rendszer kiépítésére is szükség lenne.

– Úgy tudom, Törökszentmiklóson üzemel egy olyan bolt, melyet az önkormányzat működtet, és amelyben postai szolgáltatást is nyújtanak. Szeretnék tájékozódni arról, hogy ez hogyan működik, továbbá a mobil postaszolgálat lehetőségét is vizsgáljuk. Felkerestünk néhány helyi boltot is, egyelőre azonban – mivel sok a bizonytalansági faktor – nem élnek a lehetőséggel – tette hozzá a településvezető.

Összefognának a postáért a Tiszazugban

Tiszasast és Szelevényt is érinti a posták átalakulásának kérdése, összefogással tervezik megoldani a helyzetet. A napokban tárgyalt Vágner István, Tiszasas polgármestere a Magyar Posta Zrt. képviselőivel az ügyben.

– Nem szeretnénk, ha a településen a szolgáltatás teljesen megszűnne. Olyan lehetőségben gondolkodunk, hogy napi négy órában Tiszasason, másik négy órában Szelevényen lenne nyitva a posta egy alkalmazottal és helyettessel – számolt be a tervekről.

A részletekről egyelőre nem döntöttek, így még az sem biztos, hogy az önkormányzat biztosítja majd az épületet vagy a postával bérleti szerződést kötnek, esetleg megvásárolják az ingatlant.

– Az eredeti épületben is működhetne tovább, de a kultúrházunk egyik oldalszárnya is alkalmas lenne erre a célra, mérlegeljük a lehetőségeket – mondta.

A környéken Csépán lenne a központi bázis, ahonnan a kézbesítők indulnának nap mint nap, minden más szolgáltatás elérhető maradna Tiszasason és Szelevényen is.

Van, ahol már átalakult a szolgáltatás

Tiszasüly lakosainak száma sem éri el a 1500 főt, Nagy Richárd polgármestertől megtudtuk, az önkormányzatot mégsem keresték meg új típusú együttműködési lehetőséggel.

Ugyanis a posta költözés előtt áll az átszervezéstől függetlenül is. A helyi Coop üzletet a Magyar Falu Programban elnyert pályázatból átépítik és ott kap egy helyiséget a posta is. A munkálatok várhatóan hamarosan meg is kezdődnek. A polgármester hangsúlyozta, a lényeg, hogy a lakossági szolgáltatások – mint például a levélfeladás és a csekkbefizetés – továbbra is elérhetők lesznek a településen.