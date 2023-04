A Törökszentmiklósi Horgász Egyesület adott napon ugyanis a közösségi oldalán az alábbi hírt tette közzé:

„Most kaptam meg az engedélyt a központtól, hogy tájékoztassam a kedves sporttársakat, a Nagykunsági főcsatorna Nyugati ágába több helyszínen lett kísérleti jelleggel arapaima telepítve. Az Intézet reményei szerint ez az új ragadozó, amely szintén az amerikai kontinensről származik, segít majd leküzdeni az 1905-től Amerikából Magyarországra telepített törpeharcsák és naphalak által okozott ökológiai problémát. Előnevelt ivadékok és felnőtt egyedek is kihelyezésre kerültek. A hátúszójuk tövébe rögzített, egyedi haljellel ellátott egyedeke kérjük, hogy pontos mérlegelés, hossz- és körméret mérése, illetve az egyedi azonosítószám feljegyzése és fényképezés után szíveskedjenek visszaengedni!”

Az interneten terjedő hírt sokan komolyan is vették, alaposan felbolydultak a kedélyek.

A pecások túlnyomó többsége volt, aki értetlenül állt az ötlet előtt, hogy az a száz kilón felüli méretre is megnövő, Dél-Amerikában honos halat akarják betelepíteni az egyébként Amerikából származó törpék és naphalak ellen, bár olyan is volt, akinek tetszett az ötlet az újfajta horgászzsákmány reményében.

A hétvégén egyébként halszállító kocsik is felbukkantak a csatorna környékén.

A Nagykunsági főcsatornán azonban 2016-tól a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) folytat halgazdálkodást. Mint arról hírportálunkon is hírt adtunk, fő törekvésük a horgászható halállomány folyamatos biztosítása, növelése a rendszeres haltelepítésekkel, emellett az invazív fajok visszaszorítására is hangsúlyt fektetnek: csak ebben az évben közel 20 tonna törpeharcsát távolítottak már el e vízterületről, de azt halgazdálkodási hatóság által engedélyezett, ökológiai célú halászat formájában tették. Nyilván, szóba sem jöhet a szintén tájidegen arapaima telepítése. Erre vonatkozólag a KTVHESZ a közösségi oldalán nyilatkozatot is tett közzé a helyzet egyértelmű tisztázása érdekében.

Megértem, hogy áprilisi tréfának, humornak szánták, de úgy látszik, nem jó ötlet ilyen poént elsütni a nagy nyilvánosság előtt. Az emberek nagy része nem elég tájékozott ahhoz, hogy egy ilyen állítást a helyén kezeljen

– jegyezte meg Donkó Péter, a KTVHESZ ügyvezető igazgatója, akit szintén sokan megkerestek ahogy terjedni kezdett ez a hír. Bár Donkó Péter elárulta, az ő hozzá betelefonálók többsége nem vette komolyan a hírt, de voltak, akik bedőltek neki.

Később a Törökszentmiklósi Horgász Egyesület is egyértelműsítette, hogy áprilisi térfának szánták az arapaima telepítésről szóló álhírt, ami nem sült el jól.

Az viszont nem tévedett, aki halszállító kocsikat látott a hétvégén a csatorna környékén, telepítés ugyanis valóban történt. A KTVHESZ a két nap folyamán 4946 kilogramm fogható méterű háromnyaras pontyot engedett szabadon a csatorna keleti és nyugati ágában.

Szintén a hétvégén Karcagi II. csatornába is telepítettek 196 kiló, az Ártéri horgásztóba (korábbi Vegyi kubikba) 523 kiló pontyot. Így összesen 56165 kilónyi uszonyossal gyarapították ismét a halállományt.