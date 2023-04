– Bár nem az elismerésekért dolgozunk, az elismerések, köztük a MagyarBrands cím is, fontos szerepet töltenek be az életünkben, hiszen megerősítést adnak, hogy az az út, az az értékrend, melyet követünk, másoknak is értékes – hangsúlyozta mindezt Béres Marcell, a Béres Gyógyszergyár innovációs és portfóliómenedzsment igazgatója a MagyarBrands-díj minapi átvételekor.

A MagyarBrands program immáron tizenhárom éve díjazza a legeredményesebb magyar vonatkozású márkákat. A program küldetése alapítása óta nem változott: a vásárlók és az üzleti világ figyelmét ráirányítani a legsikeresebb hazai fogyasztói, üzleti vagy innovatív márkák termékeire, szolgáltatásaira. Kizárólag olyan magyar márkákat értékelnek, amelyek Magyarországon születtek vagy a létrejöttében, alapításában magyarok vettek részt.

A hazai vitamin, ásványi anyag és nyomelem készítmények piacának vezető szereplőjét, a Szolnokon gyógyszergyárat üzemeltető Bérest a márkacím megszületése óta, tizenhárom éve folyamatosan, immáron tizenharmadik alkalommal ismerték el MagyarBrands-díjjal. Ezúttal a kiváló fogyasztói és innovatív márka kategóriában ítélték a cégcsoportnak az elismerést, melyet Béres Marcell, a Béres Gyógyszergyár innovációs és portfóliómenedzsment igazgatója Kőteleky Aywee-től (Creative Group Head), a MagyarBrands zsűritagjától vett át a március 24-én a budapesti Park Inn by Radissonban megrendezett díjátadó gálán.

Mi a sikerességünket elsősorban egyedi történetünkben, családunk hosszú távú szemléletében, területükön élenjáró kollégáinkban, az összetartó Béres csapatban, a mindezekből fakadó ismertségünkben, hitelességünkben, a kifogástalan minőségű egészségvédő termékeket garantáló tudományosságban és a folyamatos innovációban látjuk

– mondta az igazgató.

A Béres készítmények gyártója, a szolnoki Béres Gyógyszergyár hazánk legnagyobb magyar tulajdonú gyógyszergyára. Közel százötven-féle egészségvédő termékük a vállalat világszínvonalú, robottechnológiával is felszerelt szolnoki gyártóüzemében készül.