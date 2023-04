„A legszebb konyhakertek" – Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz csatlakozva Rózsa Ibolya, a művelődési ház és könyvtár igazgatója a településen is meghirdette a programot. Mint hangsúlyozta, a községben is találhatók nagyon szép kertek, de versennyel motiválni is szeretnék a lakosokat a porták gondozására, a kertművelésre.